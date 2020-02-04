: Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti

04.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:34

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, 'üstü ve ayakları kirli' olduğu için bir çocuğu otobüsten indirmeye çalıştı. Olaya tepki gösteren yolculardan birinin de boğazını sıkarak darp etmeye kalktı.

ÇOCUĞU OTOBÜSTEN KOVDU

Bursa'da özel bir halk otobüsünde yaşanan olayda, otobüse binen bir çocuk şoför tarafından aşağı indirildi. Kartını okutarak otobüse binen çocuğun üstü ve ayaklarının kirli olduğunu fark eden otobüs şoför, iddialara göre hakaret ederek çocuğu otobüsten kovdu. Otobüste bulunan yolcular duruma müdahale etmeye kalktı. Yolculara öfkelenen şoför, bir yolcunun boğazını sıkarak darp etmeye çalıştı. Yaşanan olay ise başka bir yolcunun telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

Otobüste yaşanan dehşet olayları telefonuna kaydeden yolcu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma tepkiler yağarken poliste olayla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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