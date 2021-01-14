Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap

Yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan ve uzun süredir yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, dün Instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. Subaşı'nın cesur pozu 95 binden fazla beğeni alırken binlerce yorum yapıldı.

"BÖYLE ŞEYLERE NİYE GEREK DUYUYORSUN"

Subaşı'nın üstsüz pozunu gereksiz bulan bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" yorumunu yaptı. Yapılan yorumlara çok cevap vermeyen Subaşı, bu yorum karşısında sessiz kalamayıp "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" dedi.