Üsteğmen oğlunu FETÖ'den kurtarmak isteyen baba, kapıya gelen FETÖ'cü imamı dövdü

İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'den kopmak istedi. Ancak sorumlu imam, üsteğmenin peşini bırakmadı. Üsteğmen oğlunun 15 Temmuz sonrası örgütten ayrılmak istediğini, ancak sorumlu imamın peşini bırakmadığını belirten baba, evlerinin önüne kadar gelen imamı dövdü. Baba, daha sonra oğlunu alarak savcılığa gitti.

ÜSTTEĞMENİN EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre önce telefonla aranan üsteğmen, görüşmek istemediğini belirtmesine karşın mahrem imam ısrarından vazgeçmedi. Havacı üsteğmen, bir süre sonra telefonlara yanıt vermemeye başladı. Bunun üzerine mahrem imam, üsteğmenin Yenimahalle'de yaşadığı evinin önüne gitti.

BABA, MAHREM İMAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Kapıda imamı, üsteğmenin babası karşıladı. Oğlunun peşini bırakmasını isteyen baba, mahrem imamı kapı önünde tekme tokat döverken, "Bir daha sakın kapımıza gelme. Erkeksen git, beni polise şikâyet et" dedi. Baba, daha sonra oğlunu da alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gitti. Baba, oğlunu okul çağında cemaat olarak anılan örgüte, "tamamen dini amaçla gönderdiğini, ancak 17 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüklerini" anlattı. Savcıya, "Oğlumun eti senin, kemiği benim" diyen baba, tüm yaşadıklarını özetledi.

EMNİYET'TE HER ŞEYİ ANLATTI

Savcının talimatıyla baba-oğul Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyet'te itirafçı olan üsteğmen, tüm cemaat geçmişini anlattı ve kendisinden sorumlu abilerin ve aynı hücrede yer aldıklarının isimlerini verdi.