Usta sanatçı Şener Şen cüzdanındaki indirimli akbille dikkat çekti

Sürekli halktan biri olduğunu dile getiren usta oyuncu Şener Şen, akbil alan isimler arasına katıldı. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıkan Şen, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Mekan çıkışı evine yürümeyi tercih eden Şen'in etrafını bir anda sokak müzisyenleri sardı.

100 LİRA HARÇLIK

Şen, "Arkadaşlar boşuna çalmayın, ben patırtı sevmiyorum. Ama durun size harçlık vereyim" dedikten sonra cüzdanından çıkardığı 100 lirayı uzattı.

"BEN ZATEN HALKIN İÇİNDEN GELDİM"

Usta sanatçı Şener Şen verdiği özel bir ropörtajda "Ben zaten halkın içinden geldiğim için 'Şener Şen' adı beni pek etkilemiyor. Sıradan bir vatandaş gibi gezebiliyorum. Metroya bindiğim zaman omuzlarım diğer insanlar gibi çökük. Onlar kadar yorgunum. Bu yüzden fark edilmiyorum. "Bizden biri" diyorlar. Seni fark etmeleri için oralarda afra tafralı dolaşman lazım." demişti.