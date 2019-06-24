Usta sanatçı Enis Fosforoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Enis Fosforoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Fosforoğlu, bugün son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

Yeşilçam'ın kötü adam rollerini başarıyla canlandıran usta sanatçı Enis Fosforoğlu için bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde bir anma töreni yapıldı. Törende sanatçının kızı Seren Fosforoğlu gözyaşlarını tutamadı.

SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADILAR

Fosforoğlu'nu cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii'nden defnedildi. Cenazeye birçok ünlü isim katılarak usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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YORUMLAR (1)

  • NOYAN:
    olmasın son günüm dostum çelengim top arabam, alıp beni götürsün inanmış tam dört adam. . . . . NFK
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