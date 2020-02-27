Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
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Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan usta sanatçı Aydemir Akbaş, "Bana virüs falan işlemez" ifadeleri kullandı.

27.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:20
Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Önceki gün Nişantaşı'da muhabirlerle karşılaşan , koronavirüsün kol gezdiği 'dan film teklifi aldığını söyledi. Aydemir Akbaş, dünyanın konuştuğu koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine de oralara gidemem" dedi.

"İRAN'DAN FİLM TEKLİFİ ALDIM"

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

"BANA VİRÜS İŞLEMEZ"

Uçak korkusu yüzünden İran'a gidemeyeceğini söyleyen oyuncu, şöyle konuştu:

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.


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: Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
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