Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Kurtlar Vadisi Pusu, Magazin

Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ordinaryüs karakterini oynayan 69 yaşındaki Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

01.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:47
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Yayınlandığı her bölümü izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan Turhan Kaya, 10 gün önce öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Oyuncunun ailesinde yapılan taramalarda herhangi bir virüs bulgusuna rastlanmadı.

VİRÜS NEDENİYLE VEFAT ETTİ

69 yaşındaki Turhan Kaya, 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan ve sonrasında yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Theo Kaya ise babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu söyledi.

Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti

AİLESİNE KORONA TESTİ YAPILDI

Kaya'nın annesi, kız kardeşi ve oğlu başta olmak üzere temasta olduğu herkes bir takım testlerden geçirildi ve aile fertlerinin hiç birinde virüs bulgusuna rastlanılmadı. Bunun yanı sıra oyuncunun ailesi yaptığı açıklamada Turhan Kaya'nın virüsü hastanede kaptığını ileri sürdü. Turhan Kaya'nın Fransız vatandaşı olan ve şimdilerde yurt dışında olan eşi ise ülkeye dönemedi.

TURHAN KAYA KİMDİR?

Turhan Kaya 1951 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim gördü. 2011 senesinde bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı ve ardından İtalya'da Creative chaos'da performans eğitimini tamamladı.

Turhan Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterleri canlandırdı.

2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve dizide Cengiz Erkmen karakterine hayat verdi.

Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Kaynak: Hürriyet

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Oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti

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Haber Yorumları (2)
ZIRT: Erkek hemşire mi olur otobüs şöförü çok bilgili kuşkulanmakta haklı , erkek hemşire olsa hemşir yazardı.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
NEDEN: İlerde oyna keko evine kapan virüs bulaştırma insanlara
1 Yayından Kaldır
500
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