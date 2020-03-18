Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti Birbirinden başarılı sinema, dizi ve tiyato oyunlarında yer alan Suat Ülhan, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Birçok ünlü dizinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Suat Ülhan (71), hayatını kaybetti. İlhan'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA ROL ALDI

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Suat Ülhan, daha sonra dizi ve sinemaya adım attı. Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da ise fırıncı Musti'yi karakterleriyle tanınır hale gelmişti. Usta sanatçı daha sonra Deli Yürek, Tatlı Kaçıklar, Yasemince, Dadı, Baba Evi, Bir Aşk Uğruna ve Çarli gibi başarılı yapımlarda rol almıştı.

ACI HABERİ ROL ARKADAŞI DUYURDU

Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak.Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal böyle duyurdu: Sahne arkadaşım, değerli oyuncu Suat Ülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu fotoğrafta Aslan Asker Şvayk oyununda birlikteyiz. Yıl 1989.

İZMİR'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Öte yandan sanatçı Suat Ülhan 27 Şubat'ta,Yazar Aziz Nesin'in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı.

99 KİLO ZAYIFLAMIŞTI

Suat Ülhan, 2012 yılında akupunktur tedavisiyle tam 99 kilo verdi. 198 kilo ile akupunktur tedavsine başlayan Ülhan, 99 kiloya düşmüştü.