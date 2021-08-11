USTA OYUNCU SABİNA TOZİYA HAYATINI KAYBETTİ
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USTA OYUNCU SABİNA TOZİYA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYNİNDEKİ tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.

BEYNİNDEKİ tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

Özdener Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz ifadelerine yer verdi.

USTA OYUNCU SABİNA TOZİYA HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
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