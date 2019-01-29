Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı
Usta oyuncu Nuri Alço, katıldığı magazin programında Ayşen Gruda'nın cenaze töreninde kargaşadan cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.
Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını söyledi.
"CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI"
Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katıldı. Sunucuların cenazedeki fotoğraf çekme tartışmasını hatırlatması üzerine açıklama yapan Nuri Alço, şöyle konuştu: "Cenazelerde bütün ünlüleri görmek için gelenleri haddi hesabı yok. Cenazelerde fırsat kollayan fırsatçılar çok. Ayşen Gruda'nın cenazesinde yine param çalındı.
"OYA AYDOĞAN'IN CENAZESİNDE DE PARAM ÇALINDI"
Yanımda koskoca başkan var ve onun korumaları diğer yanımda Gürsel Tekin var onun yanında kültür bakanı var. Onların korumalarının yanında dahi gelip cepten 5 bin lira param çalındı. Ev kirasını hazırlamıştım onu verecektim o gitti. Emniyetin çalışması lazım. Daha öncede Oya Aydoğan cenazesinde 3-4 bin lira param çalındı. Allah katında çok büyük günah."
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Katili de soymuşlar vaybe bu işler film çevirmeye benzemez adamı uçururlar valla İstanbul burasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi şimdi seni devamlı kollayacaklar. bir daha ki cenazede dikkat aynı kişi de olabilir. yakalarsın fena mıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nuri showCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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gir karalkola şikayet et basın acıklamasımı yapman gerekiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alço mezar almaya mı gittin cenazede neişi var beş bin TL nin.. Allah bizlerede versin yüz TL nin üstünü görmüyor cüzdanlarımızCevap Yaz 8 Yayından Kaldır