Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen oyuncu, dün Kuşadası'ndaki Davutlar Hikmet Bayrak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kansere yenik düşen oyuncu, dün Kuşadası'ndaki Davutlar Hikmet Bayrak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının eşi Sabriye Tezer, Çekmez'in "Nerede ölürsem beni oraya defnedin" dediğini anlattı.
Kızı Aslı Çekmez de "İyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı, onunla uğraşıyorduk. Kalbi durdu, kurtaramadık" dedi.
Metin Çekmez'in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi...
AHU SUNGUR
Metin abiciğim çok kral adamdın… Sohbetlerimiz hep aklımda. Seninle karşılıklı oynamak benim için şerefti… Babacan tavrın gönüllerde taht kurardı. Mekanın cennet olsun çok üzgünüm.
CEM DAVRAN
Ah Metin abim, güzel abim. Nur içinde yat Darülbedayi'nin şık delikanlısı.
YELİZ ŞAR
Çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ERAY DEMİRKOL
Güle güle Metin Çekmez… Sümer Tilmaç'a Suna Pekuysal'a Abdullah Yüce'ye İhsan Devrim'e Aytaç Yörükaslan'a selam söyle bizlerden. Çok üzgünüm…
Metin Çekmez, abisi Dinçer Çekmez'in 12 Mart 2013 tarihindeki cenazesinde duyguları böyle anlatmıştı...
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.
Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.
Metin Çekmez, Tarık Akan, Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen'in rol aldığı 1973 yapımı 'Yalancı Yarim' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı...
Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı.
Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı...
Metin Çakmez'in rol aldığı bazı yapımlar:
Oyunları:
Osmangiller
Pinokyo
Bir Kavuk Devrildi
Yarısı
Othello
Utanç Duvarı
Hapşırıklı Kral
Utanç Dünyası
Bir Gelin Geldi
Çınar Dede ile Ihlamur Nine
Büyük Otmarlar
Kezban
Allah'ın Dediği Olur
Dişi Kuş Tehlikeli Güvercin
Kahvehane Hançer
Kıskanç
Gecenin Kulları
Moliere ya da Kara Komplo
Koca Sinan
Coriolanus
Robenson Ölmemeli
Hamlet
İsyancılar
Zalamea Kadısı
Sultan Gelin
Kuş Operasyonu
Kanlı Nigar
Perşembenin Hanımları
Fotoğrafçı
Önce İnsan
Sabaha Az Kala
Çil Horoz
Münasip Bey'in Dünya Evi
Bir Şehnaz Oyun
Gülme Komşuna...!
Aydınlanma Ateşi
Batı Rıhtımı Eskici Dükkanı
Ağrıdağı Efsanesi
Ayrangeven
Dizi ve Filmleri
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt (tv filmi) - 2004
Baba (dizi) - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin (film) - 1999
Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972
Kaynak: Hürriyet