Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Metin Çekmez 76 yaşındaydı.

Metin Çekmez 76 yaşındaydı...

 METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.

Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. 

Matin Çekmez, Tarık Akan, Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen'in rol aldığı 1973 yapımı 'Yalancı Yarim' dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı... 

Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez,  yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim'  filmi ile beyazperdeye adım attı. 

Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

 

Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı  'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı...

 Metin Çakmez'in rol aldığı bazı yapımlar:

*Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

*Yalancı Yarim - 1973

*Atla Gel Şaban - 1984

*Namuslu - 1984

*Kurbağalar - 1985

*Süper Baba - 1993

*Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

*Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

*Leyla'nın Evi - 2012

*20 Dakika - 2013

Kaynak: Hürriyet

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