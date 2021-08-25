Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Gelen son dakika haberine göre bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Daha önce sayısız projede rol alan usta oyuncu Metin Çekmez, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile ekranlara gelmişti. Usta oyuncu, özellikle rol aldığı Süper Baba, Binbir Gece, Adını Feriha Koydum gibi projelerle biliniyordu.

Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, aynı zamanda Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşi olarak biliniyor. Eğitimini gazetecilik üzerine aldı fakat oyunculuğa olan merakı dolayısıyla bu alanda kendini geliştirdi. İlk oyunculuk deneyimini 1962 yılında 'Hamlet' adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak yaşadı. Kendi tabiriyle dizi-film sektöründe "alaylı" olarak yetişti. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu.

1972 yılında 'Tatlı Dillim', 1973 yılında 'Yalancı Yarim', 1984 yılında 'Atla Gel Şaban' bir birçok sinema filminde rol alan Metin Çekmez; 1993 yılında 'Süper Baba', 2006 yılında 'Binbir Gece', 2012 yılında 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli televizyon dizilerinde boy gösterdi.

Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (3)
HAKAN ARSLANOĞLU: Allah rahmetiyle muamele eylesin. Makamı cennet olsun inşallah.
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ÇINAR SARAÇ: Türkiye’de zaten 60 yaşını görüyorsan öp başına koy ne refah ne huzur nede güzel bir yaşam var
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PENTAKİLL LOL: allah rahmet eylesin güzel sanatcıydı.
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500
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Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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