Usta Oyuncu Fatma Girik, Beyninden Ameliyat Oldu
Türk Sineması'nın usta oyuncusu Fatma Girik, beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle ameliyat oldu. Girik'in doktoru, yaptığı açıklamada "Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda." dedi.
Son zamanlarda sürekli düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen usta oyuncu Fatma Girik'in ameliyat olunmasına karar verildi. Girik, beyinde su toplaması anlamına gelen hastalıktan dolayı ameliyat oldu.
Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçirdi.
"BÜTÜN FONKSİYONLARI NORMAL"
Girik'in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Yapılan ameliyat sonrası Kırış, "Fatma Hanım'ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda" dedi.Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı.
NE OLMUŞTU?
3 hafta önce Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul'a getirilmişti.
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yine hevla yicez.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun allah şifa versin ablayaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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olmayan beynini mi sökmüşler????Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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buda yolcu sanırım.Cevap Yaz 5 2 Yayından KaldırTUNCAY: Oğlum sen işsizmisin. Her dakika buradasın. Bir haberin altından bari eksik kal1 Yayından Kaldır