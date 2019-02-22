Usta Oyuncu Fatma Girik, Beyninden Ameliyat Oldu

Son zamanlarda sürekli düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen usta oyuncu Fatma Girik'in ameliyat olunmasına karar verildi. Girik, beyinde su toplaması anlamına gelen hastalıktan dolayı ameliyat oldu.

Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçirdi.

"BÜTÜN FONKSİYONLARI NORMAL"

Girik'in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Yapılan ameliyat sonrası Kırış, "Fatma Hanım'ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda" dedi.Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

3 hafta önce Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul'a getirilmişti.