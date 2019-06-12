Usta oyuncu Aydemir Akbaş, kedileri için masraftan kaçmadı!
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, yıllardır oturduğu evi kedileri için terk etti. Taşınan usta oyuncu, yeni evinin bahçesine kedileri için kedi evi yaptırmayı da ihmal etmedi.
Aydemir Akbaş, 1960'lı yıllardan beri oturduğu evinden kedilerinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olduğu içi taşındı. Usta oyuncu yeni taşındığı evde kedileri için de özel bir ev yaptırdı.
50 BİN LİRA HARCADI
Aydemir Akbaş, 1960'lı yıllardan bu yana oturduğu Nişantaşı Topağacı'ndaki evinden taşındı. Sebebi ise; usta oyuncunun iki kedisinin, semtin kalabalığı ve gürültüsünden rahatsız olması. 55 yıllık evini bırakıp Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'ne taşınan usta oyuncu, giriş katta bulunan evine kedileri için özel bir ev de yaptırdı. Yama ve Zeytin adlı kedileri için 50 bin lira harcayan Aydemir Akbaş, "Beş yıldır birlikteyiz, onlara çok alıştım" dedi.
YORUMLAR (5)
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EVDE KEDİ BESLEMEK BAŞKADIR. KEDİLER KENDİLERİNİ ÇOCUĞUNUZ GİBİ SEVDİRİR SİZLERE. GÖZÜNÜZDEN SAKINIRSINIZ GÜCÜNÜZ YETDİĞİNCE MASRAFTAN SAKINMAZSINIZ. EVDE KEDİSİ OLMAYAN YAZDIKLARIMI ANLAYAMAZ.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırDÜRBÜNLÜ: kapa çeneni sidikliYayından KaldırBEN ANLADIM AMA KEDİM YOK: Acaba var da saklanıyor mu? O zaman çok sinsiymiş kerataYayından Kaldır
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bu adam öbür tarafa bomboş gidecek gibi duruyor.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır