: Usta oyuncu Allen Harris, hayatını kaybetti

01.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:51

Star Wars serisinin ilk üçlemesindeki tüm filmlerinde yer alan Alan Harris, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Harris'in, 25 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Daily Star'da yer alan habere göre Harris'in menajerliğini yürüten şirket tarafından yapılan açıklamada, "Alan gerçek bir centilmen ve hayranların sevgilisiydi. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen şovlara katılıp hayranlarıyla bir araya geliyordu. Huzurla uyu Alan" sözlerine yer verildi.

Harris'in canlandırdığı Bossk karakteri, Star Wars: Empire Strikes Back filminde, Millennium Falcon'un peşinde olan bir sürüngen ödül avcısını tasvir ediyordu.

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