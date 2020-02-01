Usta oyuncu Allen Harris, hayatını kaybetti
Sinema dünyasının kült serilerinden bir tanesi olan Star Wars'un ilk üçlemesinde rol alan Alan Harris 81 yaşında vefat etti. Usta oyuncunun menajerlik işlerini yapan şirket, yaptığı açıklamada oyuncunun uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığından bahsedildi.
Star Wars serisinin ilk üçlemesindeki tüm filmlerinde yer alan Alan Harris, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Harris'in, 25 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Daily Star'da yer alan habere göre Harris'in menajerliğini yürüten şirket tarafından yapılan açıklamada, "Alan gerçek bir centilmen ve hayranların sevgilisiydi. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen şovlara katılıp hayranlarıyla bir araya geliyordu. Huzurla uyu Alan" sözlerine yer verildi.
Harris'in canlandırdığı Bossk karakteri, Star Wars: Empire Strikes Back filminde, Millennium Falcon'un peşinde olan bir sürüngen ödül avcısını tasvir ediyordu.
Haber Videosu: Usta oyuncu Allen Harris, hayatını kaybetti
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O rabbine kavuştu artık bu dünyanın kötülükleri ona dokunamayacak. . . Şu depremler var ya hani Allah''ın biri bitmeden diğerini peşpeşe yaptığın yıkıcı ve sarsıcı depremler. İçimden gelen bu depremlerin azar azar yıkması değil ben bu adaletten uzaklaşmış alemin külliyen tarumar, harap ve yıkık bir hale gelmesini diliyorum taki zalimler daha fazla mağdur insan yaratamasın, şeytanın saltanatı son bulsun, onun saltanatından beslenip de güya Allah''a şükredenlerin hesap verme vakti daha gelmedi mi ?Cevap Yaz Yayından Kaldır