Son dakika haberi... Müzisyen Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Müzisyen Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... Müzisyen Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İdris TİFTİKCİ / TÜRK sanat müziğinin önemli isimlerinden Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı

İdris TİFTİKCİ/ TÜRK sanat müziğinin önemli isimlerinden Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Çetin bugün yaşamını yitirdi.Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi'cim. Mekanın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı." diyerek dile getirdi. 


Son dakika haberi... Müzisyen Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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