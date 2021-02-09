Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı
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Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı

09.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:41

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin paylaştığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı. Usta oyuncuların yer aldığı dizi, ekrana gelmeden tanıtımı dikkatleri üzerine çekti.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman seyirci karşısına çıktı.

HÜLYA AVŞAR YILLAR SONRA EKRANA DÖNÜYOR

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

MASUMİYET'İN KONUSU NE?

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Dizi, şubat ayı içerisinde FOX TV'de ekrana gelecek.

Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı
Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı
Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı
Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı
Usta isimlerin başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinden ilk fragman yayınlandı
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