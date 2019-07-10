Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1)
ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı.
ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45'te meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.
- İstanbul
Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45'te meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
10:45 Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek...