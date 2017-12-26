- Ürdün Kralı Abdullah askeri tatbikata bizzat katıldı



AMMAN - Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'de bir askeri birimin tatbikatına bizzat katılarak silah kullandı. Tam teçhizat askeri kıyafet giyip çok sayıda silah kullanan Kral II. Abdullah'ın aksiyon görüntüleri Holywood filmlerini aratmadı.

Kral II. Abdullah zırhlı askeri araçlarla tatbikatta aktif rol aldı. Kral II. Abdullah zırhlı askeri araç hareket halindeyken silah kullandı. Kralın her anı görüntüye alınarak, Ürdün Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin resmi sayfasında yayınlandı.

Kral Abdullah askeri tatbikatta bizzat yer alarak tatbikatı yönetti. Ürdün Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, Kral II. Abdullah'ın katıldığı bu askeri tatbikatın nerede ve zaman yapıldığı konusunda bir açıklama yapmadı.