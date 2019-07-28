Ünlü YouTuber Reynmen, gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı
Son şarkısıyla büyük ses getiren Youtuber Reynmen'in gönlünü güzel oyuncu Ayşegül Çınar'a kaptırdığı iddia edildi.
Yaklaşık 3 hafta önce çıkardığı Ela şarkısının müzik listelerini alt üst etmesinden sonra çok konuşulan ünlü Youtuber Reynmen, aşk iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.
İKİLİNİN YAKINLIĞINI FANLARI ORTAYA ÇIKARDI
Daha önce adı oyuncu Bahar Şahin ile anılan sosyal medya fenomeni Reynmen'in gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia ediliyor. Reynmen'in Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un hayat verdiği Halit Argun'un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayşegül Çınar'ın Reynmen ile yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı.
HIRKA ELE VERDİ
Tv100'ün haberine göre Göktürk'teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen'in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Reynmen ile Göktürk'te bir cafede de beraber görülen Ayşegül Çınar'ın üzerindeki aynı hırkayla yaptığı paylaşım da fanların gözünden kaçmadı.
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Yoo öyle ylr bir şey yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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RezillikCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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eeeee artık buda parayı bulduya artık varoşların çoçuğu değil sosyetenin çoçuğu olur.Tabiki artık oyuncularla mankenlerle olur benle olacak hali yokya.ulan şu paranın ne dini ne imanı var insanı 90 derece değiştiriyor........Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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benim gönlüm spaydırmen deCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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O kadar para kazandirdiniz adama ne yapacakti cahil insanlarsiniz iste izlemeyin su herifiCevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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Vatana millete bir tane hayrı var mı bunların ALLAH aşkına ? Benimde yok ama zararımda yok hiç olmazsa.Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır