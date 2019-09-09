Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

09.09.2019 12:09

Çocuklar Duymasın dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası Muhittin Saçıntı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

GEZMEK İÇİN GİTTİĞİ MEMLEKETİNDE HAYATINI KAYBETTİ

74 yaşındaki emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA