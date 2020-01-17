: Ünlü yetişkin film sitesi, kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti

17.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:56

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakanMeghan Markle'ın kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ne yapacağı hala merak konusu. Markle'a ilk teklif dünyanın en çok tıklanan yetişkin içerik sitelerinden biri olan yetişkin film sitesinden geldi.

ÖZEL İNİSİYATİFLER DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİF EDİLDİ

Ünlü yetişkin film sitesinin başkan yardımcısı Charlie Hughes, Meghan Markle için bir açık mektup yayımladı. Mektupta Meghan'a sitenin 'Özel İnisiyatifler Direktörlüğü' teklif edildi.

Birçok kurum ve kuruluşun yetişkin film endüstrisinden herhangi bir maddi yardımı kabul etmediğini belirten başkan yardımcısı, endüstriye yönelik yaratılan bu algıyı Markle'ın kırabileceğine vurgu yaptı.

"KRALİYET DIŞINDA BİR HAYAT KURMA ÇABANIZI TAKDİR EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Siz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yaratıcı çözümlerinizle, ilginç yöntemlerinizle kendinizi kanıtladınız. Bu yüzden bu pozisyona şahane bir şekilde uyuyorsunuz. MEGXIT sürecini yakından takip ediyor ve kraliyet dışında kendinize bir hayat kurma çabanızı takdir ediyoruz. Size çok daha ilginç teklifler sunulacağını biliyoruz ancak biz size, hayır işlerini organize etmeniz için eşsiz bir pozisyon olan 'Özel İnisiyatifler Direktörlüğü'nü teklif ediyoruz"

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