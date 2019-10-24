Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, Kurşun dizisindeki skandal hataları bir bir ifşa etti

24.10.2019 10:07

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrolunda yer aldığı yeni dizi Kurşun,ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlk bölümden olumlu tepkiler alan diziye ise ilgi büyüktü. Ancak güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve Türkiye'nin 1970'li yıllarına ışık tutan dizide bir takım hatalar dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde eski mesleği avukatlığa geçiş yapan yapımcı Armağan Çağlayan da diziyi eleştirenler arasındaydı.

İLK BÖLÜMÜNDE HATALAR GÖZE ÇARPTI

Fox TV'de ekrana gelen dizinin ilk sahnesinde Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir ve Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır.

HATALARI BİR BİR SIRALADI

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından dizideki gözüne çarpan hataları bir bir sıraladı. Çağlayan, "Bu senaryoları yazarken bir hukukçuya danışsanız keşke, savcı tutuklama kararı veremez, tutuklama kararını bir tek hakim verebilir. Adam başsavcı herhalde, öyle direk polislere falan emir yağdırıyor. 1970 yılında cezaevinde açıl görüş yapılırken infaz koruma memuru yokmuymuş" diyerek diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.