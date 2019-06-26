Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun

İzmir'in ünlü tatil merkezlerinden Çeşme'de Ayasaranda bölgesindeki bir otelin görsellerini kullanan dolandırıcılar, hayali otel ismiyle internet üzerinden satış yaptıkları yüzlerce kişiyi dolandırdı. Gittiklerinde otelin tadilatta olduğunu görenler mağdur oldu.

Çeşme ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yaz mevsimi nedeniyle yerli, yabancı ve ünlülerin akın ettiği Çeşme'de tatil yapmak isteyenler, internet üzerinden oteller aramaya başladı. Dolandırıcılar, dört yıl önce kiraya verildikten bir süre sonra icra kanalıyla boşaltılarak gerçek sahibi tarafından geri alınan Kerasus Resort Otel'in görsellerini kullanıp yüzlerce rezervasyon aldı. Çeşme'de tatilin hayalini kuranlar, genelde kredi kartlarıyla rezervasyon yaptırıp paralarını da peşin veya bir kısmını ödedi. Onlarca kişi tatil yapmak için Çeşme'ye gittiklerinde otelin tadilatta olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Görsellerin aynı, otelin isminin değişik olduğunu fark eden vatandaşların dünyası başına yıkıldı. Dolandırılan tatilciler, Kerasus Resort Otel'in yetkililerinin anlattıklarını dinleyip mağdur olduklarını öğrenmeleri üzerine otel yetkililerinin de yönlendirmeleriyle emniyete gidip şikayetçi oldu. Mağdur olanlar, bazı sosyal medya platformlarında da fan sayfası oluşturdu. Bu sayfalarda bütün şikayetlerini paylaşan vatandaşlar, başka isimler kullananlara itibar etmemeleri konusunda uyarı yaptı.

"Çok sayıda mağdur var"

Mağdurların şikayetlerinin yoğunlaşması üzerine işletme olarak otellerinin de marka değerinin kirlendiğini ve kendilerinin de mağdur olduğunu belirterek bir açıklama yapan Kerasus Resort Otel İşletme Müdürü Yakup Mesut Yıldırım, "Kerasus Resort Otel'i Çeşme'nin Ayasaranda bölgesinde işletiyoruz. Kerasus Resort Otel adı haricinde çeşitli isimlerle çeşitli şirket bünyelerinde bu otelin pazarlaması yapılıyor. Bu yapılan tamamen yasa dışıdır. Bir şebeke işidir. Bizim yetkilendirdiğimiz hiçbir acente, ortak çalıştığımız hiçbir firma mevcut değildir. İnternet üzerinden yapılan ve otelimizin görsellerinin kullanıldığı reklamlara, insanlarımızın itibar etmemesini ve dolandırıcılık tuzağına düşmemesini dilerim" dedi.

Şubat ayında hukuk süreci başlattıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu hukuk sürecinde sona yaklaşılmak üzere. Emniyet güçleri ve savcılık, bu dolandırıcılık işi içinde olan bazı kişilerin tespitini yapmıştır. Çok sayıda mağdur insan var. Bu konuda İzmir ve Çeşme'deki emniyet güçlerince alınmış çok sayıda ifade var. Ayrıca CİMER'e de şikayette bulunan çok sayıda mağdur var. Bize de yazı yazan mağdurlar var. Biz bunları avukatımızla paylaşarak, dosyamıza ekledik" diye konuştu.

"En yüksek cezayı almalılar"

Kerasus Resort Otel'in görsellerinin kullanıldığı, hayali otel isimleriyle açılan internet siteleriyle hiçbir ilişkilerinin olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Söz konusu firmalarla hiçbir bağlantımız olmadığı gibi, bizim görsellerimizi kullanıp, hem bizim markamızı kirleterek bizi mağdur ediyorlar hem de rezervasyon yaptıran insanların paralarını alıp insanları dolandırıyorlar. Bu kişiler, hem bizim markamızı kirlettikleri için hem de yüzlerce insanı mağdur ettikleri için alabilecekleri en yüksek cezayı almalılar. Bizim işletmemiz çok eski ve köklü bir işletme. Çeşme'nin en eski otellerinden birisi. Mağdurlar, en yakın emniyet birimine gitmeli ve dolandırıldıkları ile ilgili ifade vermeliler. Ayrıca TÜRSAB'a, il ve ilçe turizm müdürlüklerine, savcılığa şikayette bulunmalılar. Misafirlerimiz, direkt olarak bizim iletişim bilgilerimizden, bizim işletmemize ait internet sitesinden, hatta imkanı olan insanların otelimize gelerek bizi görmelerini, mağdur olan diğer insanlar gibi mağdur olma korkusu yaşamadan direkt bizimle muhatap olmalarını istiyoruz. Biz de gelecekte aracı kuruluşlarla çalışacağız ama bu aracı kuruluşlar, bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş, izin verilmiş firmalar olacaktır. Şu anda kurumsal olarak nitelendirilen, uluslararası pazarlarda da aktif olan hem yerli, hem yabancı bazı firmalarla anlaşarak Kerasus Resort Otel olarak satışa başladık. Bizim görsellerimizi kullanan diğer isimlerin bizimle hiçbir ilgisi yok."

"Kızımın kartından bin lira ödeme yapmıştık"

Öte yandan Dilşah Demir (53) de tatil hayaliyle Çeşme'ye geldi. Demir, yaşadıkları dolandırıcılık olayını şu sözlerle anlattı:

"İnternet üzerinden 4 Mayıs'ta otele rezervasyon yaptırdık. Bu paranın 4'te 1'ini ödedik. Uçak biletlerimizi aldık. Otele gittiğimizde otelin bizim rezervasyon yaptırdığımız otel olmadığını, dolandırıldığımızı söylediler. Emniyete giderek dolandırıldığımızı söyledik. Tatil heyecanıyla gittik ama harabe bir şekilde, tadilatta bir otelle karşılaştık. Otel müdürü bizim dolandırıldığımızı ve emniyete müracaat etmemiz gerektiğini söyledi. 'En az para ödeyen sizsiniz' dediler. Otelin önünde bizimle aynı durumda olan 200 civarında kişi vardı. Eşim ve 2 torunumla rezil olduk. İzmir merkezde mahsur kaldık, Adapazarı'na dönemiyoruz da. Numaraları hala aktif kullanılıyor. Hala rezervasyon yapıyorlar. Kızımın kartından bin lira ödeme yapmıştık. Kızım Siber Suçlarla Mücadele Şubesine başvuruda bulundu. Bizim gibi kaç kişi mağdur oldu bilmiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Her şey dahil konsepti olduğu için kendimizi ona göre ayarladık. Geldiğimiz gibi de rezil olduk, ortada kaldık." - İZMİR

Kaynak: İHA