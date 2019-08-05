Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan Bakanlığa Kaz Dağları tepkisi: Verdiği rakamlar gülünç

Kanadalı bir şirketin altın arama çalışmaları yürüttüğü Kaz Dağları ile ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına tepki gösteren Prof. Dr. İlber Ortaylı,"Verdiği rakamlar gülünç, ikna edici değil" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Vatanımıza sahip çıkalım" başlığıyla yayımlanan yazısında Kaz Dağları'nda yapılan maden arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Ortaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığın verdiği rakamlar gülünç, ikna edici değil. Bunları denetleyecek bir muhalefet de memlekette mevcut değil. 13 bin küsur ağaç kesilmiş, 14 bin dikilmişmiş. Ağaç dikilecek yerde maden araması ve çıkarma faaliyeti yapılamaz. Altın siyanür kullanılarak elde edilir. Yaptıkları açıklamanın hiçbir gerçekçi yönü yok. Başka yöntemler bulmuşlarsa kendilerine bilim ödülü verelim. Lise çocukları bile altının ayracının siyanür olduğunu bilir (Tabii kastettiğim 30 sene önceki liselerdir). Ayrıca altın araması için harcanan sudan açıklamalarda hiç bahsedilmiyor."

BAKANLIK NE DEMİŞTİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen hafta altın aramalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maden bölgesi Kaz Dağları'nda değil, Kaz Dağları'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'ndedir. Orman izin sınırları dışında herhangi bir faaliyet söz konusu değildir. Mevzuatta yapılan son değişiklikle madencilik faaliyeti için kesilen ağaç sayısı kadar farklı noktalara ağaç dikilmesi ve madencilik faaliyetinin sona ermesiyle aynı bölgenin yeniden ağaçlandırılarak eski haline getirilmesi şartı getirildi. Söz konusu maden faaliyetlerinde bulunan firma, mevzuat gereği 2 farklı noktada hatıra ormanı oluşturarak, 14 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. İddialarda yer alan alanda kesilen ağaç sayısı ortaya atıldığı gibi 195 bin değil, 13 bin 400'dür. Ayrıca, tüm maden faaliyetleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlar tarafından periyodik olarak denetleniyor. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri yerinde incelemek üzere bir ekibi sahaya göndermiştir."

Açıklamada, halk arasında madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde siyanür kullanıldığına dair yanlış bir kanının olduğuna işaret edilerek, altın dahil madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmadığı vurgulanmıştı. Açıklamada, çıkarılan kayanın içindeki altının metal olarak ayrıştırılması aşamasında ise ulusal ve uluslararası kriterlere göre kapalı tesislerde üretim yapıldığı ifade edilmişti.