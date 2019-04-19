Ünlü Sunucu Fatih Ürek'ten Yıldız Tilbe Sürprizi!

Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.Yakın dostlarıyla bir araya gelen Ürek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BU SENE NE OLUR HİÇ BİLMİYORUM"

Fatih Ürek, "Programın çekiminden yeni çıktım. Arkadaşlarla buluşup 'beraber bir şeyler yiyelim, hem de sohbet edelim' dedik. Program 'maşallah' diyelim, çok güzel gidiyor. Geçen sene yazın ara vermeden devam etmiştim, bu sene ne olur hiç bilmiyorum, yapımcımız daha karar vermedi. Bakalım, bekleyip göreceğiz" dedi.

YILDIZ TİLBE PARÇASI GELİYOR

Usta söz yazarı Aşkın Tuna'nın saygı albümünde yer aldığını dile getiren şarkıcı, "Sevgili Aşkın Tuna'nın saygı albümünde yer aldım. 'Havam Yerinde' adlı parçayı seslendirdim, yakında çıkacak. Bunun yanı sıra bir single da Yıldız Tilbe parçasını cover yapacağım, o henüz bitmedi. Sürpriz olacak, ismini şimdilik söylemeyeyim, onu da yakında duyarsınız" açıklamasında bulundu.