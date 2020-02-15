Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, insanların hayli kilo vermesine sebep olan "anoreksiya nevroza" yani yemek yememe hastalığına yakalandı.

15.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:24
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Eski eşi Berk Suyabatmaz ve 'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu , sağlığından oldu.

DAHA ÖNCE ÜNLÜ İSİMLER YAKALANDI

Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı "anoreksiya nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı.

DOKTORA KOŞTU

Hastalığa yakalanan Esmersoy'un yemek yiyemediği ve uyuma problemi yaşadığı öğrenildi. Ünlü sunucu bu problemlerden sonra uzman bir doktora koştu. İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.


Haber Videosu

: Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
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