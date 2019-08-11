Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından dede olacağını duyurdu

11.08.2019 09:39

Banyoda düşmesinin ardından eski hastalığının nüksetmesiyle, 8,5 ay hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay taburcu olarak sevenlerini mutlu etmişti. Geçirdiği zor günlerin ardından normal hayatına dönene Mehmet Ali Erbil'den bir müjdeli haber daha geldi.

"DEDE OLUYORUM"

Instagram hesabından 'İyi Bayramlar' diyerek paylaşım yapan Erbil, büyük kızı Sezin'in hamile olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım sürecinde başımdan bir kez olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet dede oluyorum."