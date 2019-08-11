Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından dede olacağını duyurdu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından dede olacağını duyurdu

Banyoda düşerek aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, paylaştığı video ile kızı Sezin Erbil'in hamile olduğunu takipçilerine duyurdu.

11.08.2019 09:39
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından dede olacağını duyurdu

Banyoda düşmesinin ardından eski hastalığının nüksetmesiyle, 8,5 ay hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay taburcu olarak sevenlerini mutlu etmişti. Geçirdiği zor günlerin ardından normal hayatına dönene Mehmet Ali Erbil'den bir müjdeli haber daha geldi.

"DEDE OLUYORUM"

Instagram hesabından 'İyi Bayramlar' diyerek paylaşım yapan Erbil, büyük kızı Sezin'in hamile olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Boşuna dememişler kız evlat hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım sürecinde başımdan bir kez olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet dede oluyorum."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından dede olacağını duyurdu
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YORUMLAR (10)

  • VAAY MALİ SENİN KIZLAR COKTAN NİNE OLDU:
    Sen Vede Kumarbaz Kankin Kerdar Topac Citir Gibi Kizlarlan Fingirdesin Motoru Bozun Sonrada Hastane Köselerinde Kivranin Durun
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  • MÜJDE (İNANIRIM):
    Hala hayatta yani :( Keşke bayramdan sonra açıklasaydınız, bayramda moralimiz iyi olurdu belki.
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  • AVNİ:
    Bu kadar insan insan sevmez olabiliyor, gecmis olsun demek varken, keske öldseydin gibilerden yazilar, gercekten üzüntü verici, ben bari söyllüyeyim, sayin güldürü ustasi, hos geldin, umarim böyle suratsiz, gülmekten korkanlara inat aramizdasin, selamlar
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  • ILZIĞAK ICMA:
    Ölseydi nerene kina yakacaktin; söyle de ona göre LIKE mi yoksa DISLIKE mi verecegimizi düsünelim. Lakin simdiden aldin sen. . . begenmedim yani basasagi parmagi.
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