Milyonları ekrana kilitleyen dizilerin arka planı! Ünlü senarist Erkan Birgören birer birer anlattı

Ünlü senarist Erkan Birgören, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak senaryo sırlarından ve dizilerin iç yüzünden bahsetti. Samimi açıklamalarda bulunan Birgören, yerli dizilerin neden bu kadar uzun olduğu ve çalışanların maaşı gibi can alıcı konuları da tüm gerçekliğiyle anlattı.

1995 yılından bu yana Kavak Yelleri, Arka Sıradakiler, Karagül, Siyah Beyaz Aşk ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerin senaryosunu yazan Erkan Birgören Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Senaryo yazarken dikkat ettikleri konuları, oyuncu seçimlerini ve ünlü isimlerle olan eğlenceli anılarını anlatan Birgören, samimi açıklamalarda da bulundu.

Ünlü senarist Erkan Birgören, "Sevdiğiniz bir karakteri istemeyerek öldürdüğünüz oldu mu?", "Yerli diziler neden bu kadar uzun" ve "Oyuncular bu kadar para kazanırken set çalışanları neden kazanamıyor?" gibi sorulara da cevap verdi.