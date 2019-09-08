Ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, 1,5 ayda 4 kilo aldı

08.09.2019 12:49

İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen Sıla ve Hazer Amani aşkı son hızıyla devam ediyor. 1,5 aydır Amani ile birlikte olan Sıla, 4 kilo aldı.

AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz Ocak ayında ünlü yemek şefi Hazer Amani ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda aşk iddialarını doğrulamış, Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etmişti.

4 KİLO ALDI

1,5 ay süren ilişki Sıla'ya yaradı. Posta'nın haberine göre, bu süreçte 4 kilo aldığı söylenen ve Hazer Amani'nin yaptığı hamur işlerine ve tatlılara dayanamayan şarkıcı yakınlarına ''Hazar'in yemekleri öyle güzel ki, diyet yapamıyorum'' diye dert yandı.

SEVGİLİYE DESTEK

Bu arada Hazer Amani yakında yeni bir yemek programına başlayacak. Yayınlarda Sıla da sevgilisine destek verecek.