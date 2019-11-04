Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik iddialarını yalandı

04.11.2019 20:33

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de sahne aldı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Ortaç, sağlığıyla ilgili sorular karşısında "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" diyerek sürpriz bir evlilik mesajı verdi.

EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI

Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç'ın evleneceği öne sürüldü. Bu iddialara Instagram hesabından yanıt veren Ortaç, "'Serdar Ortaç evleniyor' haberi doğru değil. Haberin içeriği komple yanlış" dedi.