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Ünlü şarkıcı mide kanaması geçirdi

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Ünlü şarkıcı mide kanaması geçirdi

Şarkıcı Linet, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazada alışveriş yaparken görüntülendi. Linet, geçtiğimiz haftalarda mide kanaması geçirdiğini açıkladı. Ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Linet, 1.5 ay önce mide kanaması geçirdiğini itiraf etti.

Ünlü sanatçı, "Yurtdışında olduğum dönemde mide kanaması geçirdim.10 gün yoğun bakımda yattım. Baya stresli ve zor bir dönemdi. 47 kiloya kadar düştüm" dedi.

Sözlerini sürdüren Linet, "Daha öncede mide ameliyatı olmuştum. Mideme kelepçe taktırmıştım. Ama yaşadığım sıkıntının bununla alakası yok. Stres ve sıkıntıdan dolayı olmuş" açıklamasını yaptı.

"MÜZİKAL ANLAMDA SÜRPRİZLERİM OLACAK"

Hayranlarını şaşırtacak projeleri olduğunu söyleyen Linet, İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde çıktığı sahne için 400 bin TL harcamasına, "5-6 yıldır açıkhavada konser veriyorum. Kazancı bırakın, kendi cebindem verdiğim paralarla sahne şovu hazırlıyorum. Sanatçılar para kazanmak için ve daha büyük kitlelere ulaşabilmek için bunu yapıyorlar. Ama bu sahneleri yapabilmek için gerçekten ciddi bir paraya ihtiyaç var. Ben hiç adil bulmuyorum! Bu sene sırf bu yüzden sahneye çıkmayacaktım. Benim basettiğim sürprizler müzikal anlamda olacak." dedi.

"YİNE MAYO GİYERİM"

Linet, "Hadise, Hande Yener e Gülşen gibi isimler sahneye mayo ile çıkıyor. Siz de çıkar mısınız?" sorusuna "Geçmişte bende giydim. Yine mayo ile sahneye çıkarım, sorun değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı mide kanaması geçirdi

Ünlü şarkıcı mide kanaması geçirdi

Ünlü şarkıcı mide kanaması geçirdi

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