Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaşı'ndan boşanıyor

06.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:59

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından olan Işın Karaca ve 3 yıl önce büyük bir aşkla evlendiği eşi Tuğrul Odabaşı boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin bu kararı görüş ayrılıklarından dolayı aldıkları öğrenildi.

Işın Karaca, 2016 yılında çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaşı ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Aşkları ile örnek bir çift olan Karaca ve Odabaşı'nın sürpriz boşanma kararı sevenlerini derinden üzdü. Ünlü şarkıcı 3 yıllık eşinden boşanmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

3 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftten Tuğrul Odabaşı, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrılmış, Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, Tuğrul Odabaşı'nın boşanma kararının ardından oldukça kırgın olduğu öne sürüldü. Ayrıca Odabaşı'nın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.