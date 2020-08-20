Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kitap yazıyor
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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kitap yazıyor

Ünlü sanatçı Gökhan Özen kariyerinin ilk kitabını tamamlamak üzere olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen kitap yazıyor
20.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:00

Gökhan Özen, uzun sessizliklerinden her zaman ses getiren projeler ile çıkarken bu kez kitap haberiyle merak uyandırdı.& ;

'HER YAŞ GRUBU İÇİN EĞİTİCİ BİR KİTAP OLACAK'

Yazdığı kitap hakkında bilgi veren Özen, "Arada ortadan kaybolsam da sebeplerim var. Oturdum yazıyorum. Gerçek sandığın birçok şeyin de yalan olduğu bu dünyada biraz da yalandan hikayeler anlatayım dedim. Bu ilk kitabım olacak.

Toplumsal yönden her yaş grubu için çok çok eğitici olacağını düşündüğüm ve içeriğindeki heyecanlı öykülerden dolayı hakkında çok konuşulacağını tahmin ettiğim "Yalandan Hikayeler"i bitirmem zaman alsa da azimle yazıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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