Ünlü Şarkıcı Doğuş'un Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!
Bir dönem şarkılarıyla ve aşk hayatıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Doğuş'un son halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bir dönem şarkılarıyla ve aşk hayatıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Doğuş'un son halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
"SENİN YÜZÜNE NE OLMUŞ?"
Evlendikten sonra daha sakin bir yaşan süren şarkıcı Doğuş'u görenler gözlerine inanamadı. Son hali ile kaza ya da hastalık geçirdiğini sananlar bile oldu. Fakat son günlerde dış görünüşünden rahatsız olan Doğuş saç ektirdi. O görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Doğuş'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Senin yüzüne ne olmuş?" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Özledik seni ekranlarda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (16)
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Oporesyon yapmls goz altl torbalarlnaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gözleri niye morarmiş, hasta mı acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam çekmiş otu böyle olur tabi bunun gibi insan olmayan varlıklar hepsi böyleCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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dürbünlü denen yorumcuyu en içten dileklerimizle Kınıyoruz ve istemiyoruz defol gitCevap Yaz Yayından Kaldır
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saçın yanında kaş da ektirmişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır