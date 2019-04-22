Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Siyasi İdeolojisini Açıkladı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın verdiği bir röportajda siyasi ideolojisini açıkladı.

"MİLLİYETÇİ BİR İNSANIM"

Röportaj veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Devletimizin, polisimizin ve askerimizin arkasında duruyorum" derken, "Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum" diye belirtti. Akalın ayrıca, "Ben çok inançlıyım. Bu yüzden kızımı da öyle yetiştiriyorum" dedi.

Demet Akalın'ın verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

"HELAL OLSUN ÇAVUŞOĞLU'NA"

"- Polislere verdiğiniz moral konserleri, Mehmetçik Vakfı'na yaptığınız bağışlarla da haber oluyorsunuz medyaya...

Ben de birçok sanatçı arkadaşım gibi devletimizin, polisimizin ve askerimizin arkasında duruyorum. Asker kızıyım ben. Babamı küçük yaşta kaybedince bana onun hakkında anlatılanlardan çok etkilendim. Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin geleceği için karamsar olanlar bazen soruyor bana 'İkinci bir planın var mı?' diye. Yok. Ne başka bir ülkenin vatandaşı olmak, ne de yurt dışında ev almak gibi bir planım var. Yurt dışına gidince bir haftadan fazla kalamıyorum, İstanbul'a dönmek istiyorum hemen. Çocuğumu da burada okutacağım. Şimdi özelde ama bulunduğum sitede devlet okulu olsa oraya göndereceğim. Normal bir hayatı olmasını istiyorum. Onunla ilgili yurt dışı planım da yok. Vatanım diyorum her zaman. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız vekile verdiği cevabı sosyal medyadan da paylaştım. Helal olsun Çavuşoğlu'na, çok güzel konuştu. Ben sanat dünyasında nasıl dobraysam Çavuşoğlu da uluslararası alanda o kadar dobra.

"BEN ÇOK İNANÇLIYIM KIZIMI DA ÖYLE YETİŞTİRİYORUM"

- Sosyal medyadaki paylaşımlarınızla da gündeme geliyorsunuz. Hira'nın namaz kılma görüntüsü de günlerce konuşulmuş, hatta eleştirilmişti.

Benim küçüklüğüm de böyle geçti. Kuran kursuna gittim. Ailemin bir kısmı kapalıdır benim. Hatta ilk tanıştırdığımda başörtülü kuzenlerimin bazıları Okan'ın elini bile sıkmadı. O kadar dindarlar yani. Benim ailemde başı örtülü de var, açık da. Kimseyi ayrıştıramazsın. Bu görüntüleri acımasızca eleştirenler ayrıştırıyor insanları. Ben çok inançlıyım. Bu yüzden kızımı da öyle yetiştiriyorum."