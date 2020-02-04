Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 6'ncı yaş günü için 270 bin liralık bir hediye satın aldı. Akalın, kızının okula rahat gitmesi için satın aldığı minibüs üzerinde özel işlemler yaptırdı.
Demet Akalın benzerine dünyaca ünlü starlarda rastladığımız bir harekete imza attı. Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı.
MİNİBÜSE YATAK KOYDU
Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, minibüse bir de yatak koydurdu.
KIZI İÇİN DUYGUSAL MESAJ
Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından kızı Hira'nın doğum gününü kutlayan duygusal mesajlar yayınladı. Demet Akalın, "Yüzün hep gülsün güzel Hira'm. Allahım seni korusun her türlü beladan şerden iyi ki doğdun iyi ki hayatımın anlamısın sana adanmış bir hayat benim için artık yaşamak. Allahım seni korusun en mutlu yaşların olsun canım kızım" mesajıyla kızı Hira'nın doğum gününü kutladı.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
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Kizina saglikla iyi gunlerde kullanmasini diliyorumCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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GÖRGÜSÜZ KÏMENECevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Toplumun gerçeklerinden kopuk yaşayan sanatçı tayfasına ne demek lâzım, İyi yaptın aferim mi diyelim . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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1 de Suudilerden Araplardan bah setmeyin 1 daha. Turkiyeli insanlari da israfi iyi bilirlerCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Biz 4 kardeş küçücük bir odada yer yatağında yatardık, öyle büyüdük varsın olmasın minübüsten, kuş tüyünden yorganlarımız öyle yada böyle yinede büyüdük, ve yinede mutluyduk, odamızda kalörifer yoktu soba vardı sobanın yetmediği zaman o ağır yorganların altında birbirimizi ısıtırdık sarılıp yatardık ne güzel günlerdi keşke geri gelse o günler bu dünyaya kardeş sevgisi kadar güçlü ve sıcak bir bağ olamaz keşke hiraya bunu yaşatabilseydiniz, minübüsten yatak alacağınıza iyi akşamlar.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Hani bu kadın iflas etmişti? Hani villasını falan satmak zorunda kalmıştı. Gösteriş budalası, Türkçe katili bu kadını hiç ama hiç gözüm tutmadı.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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VAN da çığ felaketinde hayatını kaybeden dört kardeşimize ALLAH rahmet eylesin. mekanları cennet olsun. ailelerine yakınlarına sabır ihsan eylesin. RABBİMİZ bir daha böyle acılar yaşatmasın, göstermesin inşallah. . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ne zaman paralandı bunlar evlerine icra gelmişti bir araCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Sesten yoksun şarkıcı Serdar Ortaç''tan kurtulduk derken, Demet Akalın adlı okuma yazması olduğu şüphe götüren (paylaşmaya çaba gösterdiği mesajlardaki utanç verici dil hatalarından belli) kişi medyanın baş tacı oldu. Serdardan farklı olarak bunda hem ses, hem söz mevcut değil. Neden her gün haber oluyor bu kişi? Cevabı magazincilerden bekliyoruz. . . Neden!!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır