: Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye

04.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:39

Demet Akalın benzerine dünyaca ünlü starlarda rastladığımız bir harekete imza attı. Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı.

MİNİBÜSE YATAK KOYDU

Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, minibüse bir de yatak koydurdu.

KIZI İÇİN DUYGUSAL MESAJ

Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından kızı Hira'nın doğum gününü kutlayan duygusal mesajlar yayınladı. Demet Akalın, "Yüzün hep gülsün güzel Hira'm. Allahım seni korusun her türlü beladan şerden iyi ki doğdun iyi ki hayatımın anlamısın sana adanmış bir hayat benim için artık yaşamak. Allahım seni korusun en mutlu yaşların olsun canım kızım" mesajıyla kızı Hira'nın doğum gününü kutladı.

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