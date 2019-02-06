Ünlü Şarkıcı Çelik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Evliyken Başka Birisine İlgi Duydum

90'lı yılların efsane isimlerinden olan Çelik, 2. Safya programına konuk oldu. Merak edilenleri bir bir cevaplayanünlü şarkıcı programda, çarpıcı bir itirafa imza attı. Çelik, 1993 yılında çıkardığı ilk solo albümünde yer alan 'Ateşteyim' şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamayla, ekran başındaki seyirciyi şaşırttı.

"EVLİLİĞİM YASAL OLARAK BİTMEMİŞTİ"

Şarkı sözlerini yazarken yaşanan duyguların da çok belirleyici olduğunu söyleyen Çelik, çok beğenilen şarkısıyla ilgili şu itirafta bulundu:

"Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır."