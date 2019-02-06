Ünlü Şarkıcı Çelik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Evliyken Başka Birisine İlgi Duydum
Türk popunun sevilen ismi Çelik, 1993 yılında çıkardığı 'Ateşteyim' şarkısıyla ilgili bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, "Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum" açıklamasıyla şaşırttı.
90'lı yılların efsane isimlerinden olan Çelik, 2. Safya programına konuk oldu. Merak edilenleri bir bir cevaplayanünlü şarkıcı programda, çarpıcı bir itirafa imza attı. Çelik, 1993 yılında çıkardığı ilk solo albümünde yer alan 'Ateşteyim' şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamayla, ekran başındaki seyirciyi şaşırttı.
"EVLİLİĞİM YASAL OLARAK BİTMEMİŞTİ"
Şarkı sözlerini yazarken yaşanan duyguların da çok belirleyici olduğunu söyleyen Çelik, çok beğenilen şarkısıyla ilgili şu itirafta bulundu:
"Evliliğim yasal olarak bitmemişti ancak ben o sıralarda başka birine ilgi duyuyordum. Kağıt üzerinde bitmemişti ancak evliliğim bitmişti yine de o sırada bir ilişki yaşamaktan dolayı kendimi suçluyordum. İşte Ateşteyim şarkısı o sırada yazılmış bir parçadır."
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iyide bize ne bundan. ne alaka. milletin işi gücü senin eski kırıklarınmı koçumCevap Yaz Yayından Kaldır
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yıllar sonra neyi itiraf etti itiraf ettiği şey çokmu önemlı memmleketın ekonomısımı düzeldı terörmü bittı bu gıbı şeyleri haber yapmayın yeter artık usandık beCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇELİK GEL 1. 5 OTURALIM RAKP TANIMAMCevap Yaz Yayından Kaldır
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İNSAN BÖYLE BİR ŞEYDEN UTANÇ DUYUYOR OLMALIYDI OYSA NE EDEP KALDI NE HAYA, EN AZINDAN SUSSAYDIN. AHLAKİ SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜYLE HIZLA HAYVANLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır