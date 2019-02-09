Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile seslendirdiği "Aşk Yüzünden" şarkısını yayınlayan Aydilge, yüksek ateş ve grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"AŞK YÜZÜNDEN OLDU"

Kendisini merak eden hayranları için sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve tedavinin başladığını duyuran Aydilge, ''aşk yüzünden yataklara düştüm'' diyerek takipçileriyle şakalaştı. Şarkısının ya da Halil Sezai'nin bir suçu olmadığını söyleyen Aydilge, "Gribi bana sevgili eşim, biricik aşkım bulaştırdığı için ''aşk yüzünden'' oldu açıklamasında bulundu.

SAHNEDE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Aydilge bir konser sırasında sahneye nişanlısını çağırarak "Gece Uyku Tutmazsa'nın sözü ve müziği bana ait ama kime yazdığımda sanırım yeterince belli olmuştur. O sadece orkestramda keman çalan bir müzisyen değil, aynı zamanda kalbimi de çalan bir prens." demişti.