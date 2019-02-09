Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Aydilge, yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu duyuran popçu, takipçilerinin yüreğine su serpti.
Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile seslendirdiği "Aşk Yüzünden" şarkısını yayınlayan Aydilge, yüksek ateş ve grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
"AŞK YÜZÜNDEN OLDU"
Kendisini merak eden hayranları için sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve tedavinin başladığını duyuran Aydilge, ''aşk yüzünden yataklara düştüm'' diyerek takipçileriyle şakalaştı. Şarkısının ya da Halil Sezai'nin bir suçu olmadığını söyleyen Aydilge, "Gribi bana sevgili eşim, biricik aşkım bulaştırdığı için ''aşk yüzünden'' oldu açıklamasında bulundu.
SAHNEDE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Ünlü şarkıcı Aydilge bir konser sırasında sahneye nişanlısını çağırarak "Gece Uyku Tutmazsa'nın sözü ve müziği bana ait ama kime yazdığımda sanırım yeterince belli olmuştur. O sadece orkestramda keman çalan bir müzisyen değil, aynı zamanda kalbimi de çalan bir prens." demişti.
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ÖnemsizlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeminle şimdi duyuyom adını..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hangi hastane hemen gidiyorum bugün ona yarın banaCevap Yaz 4 Yayından KaldırVATANDAŞ: Sizeyarın foto yolluycam benide haber yapın:))2 1 Yayından Kaldır
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Şu halde bile hemen telefona sarılıp nasıl ben iyiyim mesajı veriyorlar ,geri kalmıyorlar ,hastaysan hastalığını bil ,internette işin ne.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır