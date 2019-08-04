Ünlü rockçı Teoman sahnede şarkı sözlerini unuttu

Ünlü rockçı Teoman sahnede şarkı sözlerini unuttu

Ünlü rockçı Teoman, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Sevilen şarkıcı, şarkı sözlerini unutunca sahnede ilginç anlar yaşandı.

4.08.2019 08:46
Ünlü rockçı Teoman sahnede şarkı sözlerini unuttu

Vadi Açıkhava'da yaz boyu devam eden konserler serisinde, 2 Ağustos Cuma sıra Teoman'daydı.'Duş' ve 'Renkli Rüyalar Oteli' şarkıları ile güçlü performansını sergileyen Teoman, 'Çoban Yıldızı', 'Senden Önce Senden Sonra' gibi duygusal şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

ŞARKININ SÖZLERİNİ UNUTTU

Teoman, konser esnasında 'Zamparanın Ölümü' şarkısını söylerken bir anda durdu. Teoman "Şarkının sözlerini unuttum, ekip arkadaşlarıma bir sormam lazım" dedi.

GÖKSEL VE SEÇKİN PİRİLER DE VARDI

Konseri izlemeye gelenler arasında Göksel ve Seçkin Piriler gibi ünlü isimler de vardı.

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