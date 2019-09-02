Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu

Son zamanlarda yıldızları parlayan Reynmen, Ezhel, Ben Fero ve Norm Ender gibi rapçilerin sahne ile reklam ücretleri belli oldu. Reynmen, ücret sıralamasında en yüksek rakamı alan kişi olarak zirveye oturdu.

02.09.2019 08:51
Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu

Geçtiğimiz birkaç ayda yıldızları parlayan ve çıkardıkları şarkılarla isimlerinden söz ettiren rapçilerin sahne ve reklam ücretleri belli oldu. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan Reynmen ve Ceza gibi isimlere de reklam teklifleri gelmeye başladı.

REYNMEN ZİRVEYE OTURDU

Posta'da yer alan Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sosyal medya fenomeni Reynmen ise açıklanan ücret sıralamasında zirveye oturdu.

İşte ünlü rapçilerin sahne ve reklam ücretleri...

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş

Konser: 150-10 bin TL

Reklam: 1 milyon TL

Ezhel takma isimli Ömer Sercan İpekçioğlu

Konser: 150 bin TL

Reklam: 500 bin TL

Ceza isimli Bilgin Özçalkan

Konser: 100 bin TL

Reklam: 600 bin TL

Mero isimli Enes Meral

Konser: 70 bin TL

Reklam: 600 bin TL

Ben Fero lakaplı Ferhat Yılmaz

Konser: 120 bin TL

Reklam: 400 bin TL

Norm Ender adıyla tanınan Ender Eroğlu

Konser: 100 bin TL

Reklam: 300 bin TL

Gazapizm takma isimli Anıl Acar

Konser: 80 bin TL

Reklam: 100 bin TL

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu
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YORUMLAR (43)

  • POLAT:
    Rap Nedir ya Gidin Türk Halk müziği Pop Falan Dinleyin Deli Gibi Bağırıyorlar Çoğu Anlaşılmıyor
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  • TURAN:
    hendek savaşlarinda şanli türk ordusu cizrede şalvarli hainleri hendeklere gömdüğü için bir milliyetci repcimiz askerlerimize rap şarkisi yapti diye ezhel denen peşmerge kilikli özenti herif askerlerimiz için yazilan rap şarkisini eleştirmişti faşist irkci demişti bir türk evladi nasil dinler ezhel denen peşmerge haini
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  • SER59:
    BU ŞARLATANLARA 1 LİRA VEREN SALAKTIR. KONSERİNE GİDEN REKLAMINA BAKAN ŞARKISINI DİNLEYEN KÜLLİYEN CAHİLDİR. BİR BALTAYA SAP OLAMAZ BURADAN BİLDİRİYORUM. . . RAP DİNLEYENLERLE ARKADAŞLIK YAPMAYIN
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  • TRAKYALI:
    59 yazmışsın inşallah Tekirdağ''lı değilsindir. senin gibi bir avelle aynı havayı soluduğuma inanmak istemiyorum.
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