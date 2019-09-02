Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu
Son zamanlarda yıldızları parlayan Reynmen, Ezhel, Ben Fero ve Norm Ender gibi rapçilerin sahne ile reklam ücretleri belli oldu. Reynmen, ücret sıralamasında en yüksek rakamı alan kişi olarak zirveye oturdu.
Geçtiğimiz birkaç ayda yıldızları parlayan ve çıkardıkları şarkılarla isimlerinden söz ettiren rapçilerin sahne ve reklam ücretleri belli oldu. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan Reynmen ve Ceza gibi isimlere de reklam teklifleri gelmeye başladı.
REYNMEN ZİRVEYE OTURDU
Posta'da yer alan Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sosyal medya fenomeni Reynmen ise açıklanan ücret sıralamasında zirveye oturdu.
İşte ünlü rapçilerin sahne ve reklam ücretleri...
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş
Konser: 150-10 bin TL
Reklam: 1 milyon TL
Ezhel takma isimli Ömer Sercan İpekçioğlu
Konser: 150 bin TL
Reklam: 500 bin TL
Ceza isimli Bilgin Özçalkan
Konser: 100 bin TL
Reklam: 600 bin TL
Mero isimli Enes Meral
Konser: 70 bin TL
Reklam: 600 bin TL
Ben Fero lakaplı Ferhat Yılmaz
Konser: 120 bin TL
Reklam: 400 bin TL
Norm Ender adıyla tanınan Ender Eroğlu
Konser: 100 bin TL
Reklam: 300 bin TL
Gazapizm takma isimli Anıl Acar
Konser: 80 bin TL
Reklam: 100 bin TL