Ünlü rapçilerin Fight Kulüp'ü Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu
Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yapan rapçi Killa Hakan'ın Fight Kulüp şarkısı YouTube'da en çok beğenilmeyen rap şarkısı oldu.
Yeni albümünde Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle düet yapan Killa Hakan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Hatta ekibin Fight Kulüp şarkısı YouTube'da trend listesinde birinci oldu.
EN ÇOK DISLIKE ALAN ŞARKI OLDU
Trend listesinde birinci olan ve aynı zamanda Twitter'da trend olan şarkı Youtube'da en çok dislike alan rap parçası oldu. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan şarkının dislike oranı beğeni oranlarını geçince rakamlar YouTube'dan kaldırıldı.
EZHEL'İN ŞARKISI DA BEĞENİLMEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı LOLO'yu çıkaran şarkıcı Ezhel'in klibi de en çok dislike alan videoların arasına girmişti.
YORUMLAR (4)
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NORM ENDER ÇIKARMADAN 3 ATMIŞTI BU YAPTIĞINIZ RAP ŞARKI ADI ALTINDAKİ KOMİK VİDEO İLE 4 ATMIŞ OLDU :)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Norm ender ile sizin aranızda büyük bir FARK VARCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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VALLAHİ BU DAVADA BİZ SENİ SAVUNUACAGIZ 3 SAGOPA KAJMER3Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM Bİ PARÇA YAPTI NORM BABA, HEPSİ BİR ARAYA GELİYOR CEZA SANA NE OLUYOR HAYIRDIR YANLIŞ YERDESİN SEN FARK VAR DEMEYE DEVAM ET CEZALISIN. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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