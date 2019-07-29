Ünlü rapçilerin Fight Kulüp'ü Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu

Yeni albümünde Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle düet yapan Killa Hakan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Hatta ekibin Fight Kulüp şarkısı YouTube'da trend listesinde birinci oldu.

EN ÇOK DISLIKE ALAN ŞARKI OLDU

Trend listesinde birinci olan ve aynı zamanda Twitter'da trend olan şarkı Youtube'da en çok dislike alan rap parçası oldu. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan şarkının dislike oranı beğeni oranlarını geçince rakamlar YouTube'dan kaldırıldı.

EZHEL'İN ŞARKISI DA BEĞENİLMEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı LOLO'yu çıkaran şarkıcı Ezhel'in klibi de en çok dislike alan videoların arasına girmişti.