Ünlü rapçi Rhys Thomas Sylvester villada silahlı saldırıya uğradı

29.08.2019 14:26

Ödüllü İngiliz rapçi Mist Portekiz'de lüks bir villada silahla vuruldu. Rapçi Mist'in ölümüyle ilgili hazırlanan rapora göre rapçi İrlanda aksanı ile İngilizce konuşan bir kişi tarafından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 27 yaşındaki rapçinin pasaportu, telefonları ve mücevherleri de çalındı. Rapçi Mist'in olayın anında 6 arkadaşı ile beraber Portekiz'in ünlü tatil beldesi Quinta do Lago'da lüks bir villada bulunuyordu. Rapçinin beyaz bir araçla iki arkadaşı ile beraber Faro Hastanesi'ne sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Portekiz polisinden yapılan açıklamada rapçi Mist'in dün akşam saat 22:00 civarında vurulduğu söylendi. Mist'in hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Rapçi Mist'in nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.