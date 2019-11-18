Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor
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Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor

Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor. Vatani görevi öncesi 6.500 kişiye konser veren sevilen rapçiye "En büyük asker bizim asker" tezahüratları yapıldı.

18.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:14
Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor

Türk rapinin önde gelen isimlerinden olan , geçtiğimiz Cumartesi Volkswagen Arena'da sahneye çıktı. Ezhel'in konser sonunda yaptığı sürpriz hayranlarını şaşırttı.

ŞARKILARIYLA SEVENLERİNİ COŞTURDU

Binlerce kişinin dinlemeye geldiği Ezhel,konserde "Geceler", "Felaket", "İmkansızım", "Olay" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ezhel'e sahnede DJ Artz ve Bugy eşlik etti.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Ünlü rapçi konserin finalinde annesi Ulya Turgut'u sahneye çağırdı. Ezhel'in annesi, " Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" sözlerinden sonra kalabalıktan "En büyük asker bizim asker tezahüratları yükseldi. Tezahüratlar karşısında mutlu olan Ezhel hayranlarına asker selamıyla karşılık verdi.


Haber Videosu: Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor
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