Ünlü rapçi Ben Fero, hayranına kucak dansı yaptırdı

Ünlü rapçi Ben Fero, hayranına kucak dansı yaptırdı

Son dönemin çok konuşulan ismi Ben Fero, yabancı hayranına kucak dansı yaptırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüye takipçilerden tepki yağdı.

5.08.2019 09:59
Ünlü rapçi Ben Fero, hayranına kucak dansı yaptırdı

Killa Hakan, Ceza, Ezhel'in çıkardığı Fight Kulüp şarkısıyla gündeme gelen Ben Fero, gece kulübünde eğlenirken çekilen görüntüsüyle hayranlarına bir şok daha yaşattı.

KUCAK DANSI YAPTIRDI

Genç rapçi gece kulübünde yabancı bir hayranına kucak dansı yaptırdı. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntüye kullanıcılar tepki gösterdi. Ben Fero'nun bu hareketini hoş karşılamayan takipçiler, ünlü rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

'BEĞENMEME' REKORU KIRMIŞLARDI

Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun yayınladığı Norm Ender'in diss'ine yanıt niteliğinde yaptıkları 'Fight Kulüp' şarkısı, YouTube'da 'dislike (beğenmeme)' rekorunu neredeyse kırmıştı.

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