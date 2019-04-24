Ünlü Piyanist Şevket Uğurluer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü piyanist Şevket Uğurluer'in cenazesi sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Zatürre tedavisi gördüğü hastanede 2 hafta kaldıktan sonra 81 yaşında vefat eden ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü piyanist Uğurluer için öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine piyanistin eşi Nada Uğurluer, kızı Selin Uğurluer, oğlu Can Uğurluer, yakınları ve dostları katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Uğurluer'in kızı babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ünlü piyanist, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
"KISKANÇ OLMAYAN BİR SANATÇIYDI"
Cenazeye katılan İlham Gencer, "Çok değerli bir piyanist şarkımızı uğurluyoruz. Onunla sık sık beraber olduk. 21 sene TRT'de "Anılarla Müzik" programı yapan vefalı, kıskanç olmayan bir sanatçıydı" dedi.
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ZANGIR ZUNGUR BOŞ İŞLERLE UĞRAŞACAĞINA ALLAH İÇİN Bİ ŞEYLER YAPSAYDIN YACevap Yaz 9 Yayından KaldırSARIFUAT: Sen Allah mısın olm? Hesabı sana mı verecek?Adamın mesleği piyanistlikti.Bir şeyler yapmadığını ne biliyorsun? Bir de bu kendini Allah yerine koyan herifler çıktı başımıza9 Yayından Kaldır