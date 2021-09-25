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Ünlü oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı

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Ünlü oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı

ABD'li oyuncu Bella Thorne, katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Güzel oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı. İşte detaylar...

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor.

Son olarak cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon Dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Önceki akşam ABD'de bir TV programına katılan Thorne, her hafta düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

"LİBİDOM ÇOK YÜKSEK"

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan güzel oyuncu, "Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor. Kendimi frenleyemediğim zamanlar bile oluyor. Bu konuda arzu ve isteğim en üst seviyede" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Thorne geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" diyerek dikkat çekmişti.

PANSEKSÜEL NE DEMEK?

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.

Ünlü oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı

Ünlü oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı

Ünlü oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı

Ünlü oyuncunun cinsel yönelimi şaşırttı

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