Ünlü oyuncu Parkan Özturan, hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tiyatro oyunları dışında sinema ve dizi çalışmaları ile de yakından tanınan sanatçı uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşuyordu.

BEŞİR FUAD'IN ESERLERİNİ OSMANLICA'DAN ÇEVİRMİŞTİ

Parkan Özturan oyunculuk çalışmaları dışında Beşir Fuad'ın eserlerini Osmanlıca'dan çevirip külliyatını da okurlara kazandırmıştı. Beşir Fuad kitabı dışında çeşitli mecralarda yayınlanan yazıları ile tiyatroya ve aktüaliteye dair görüşlerini de okurlarla paylaşan bir yazar kimliğine sahipti.

BACAKSIZ TİYATRO'YU KURMUŞTU

Selçuk Uluergüven'in vefatının ardından yarım kalan çalışmalarının akabinde Parkan Özturan 'Bacaksız Tiyatro'yu kurup sahnelerde olmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak sağlık sorunlarının sıklaşması bu çabaya imkan tanımamıştı.

PARKAN ÖZTURAN KİMDİR?

Parkan Özturan 1960 yılında doğdu. 1964-1975 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı keman eğitimi, 1977-82 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarında tiyatro ve şan-opera eğitimi aldı. Ardından 1982-86 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, Ortaoyuncular/Ferhan Şensoy Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı, İstanbul'u Satıyorum, Soyut Padişah, Yorgun Matador, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Fırıncı Şükrü Deli Vahab ve Ötekileri, Çok Tuhaf Soruşturma gibi oyunlarda rol aldı.

1987-90 senelerinde Larousse yayın kurulu üyeliğine seçildi ve Osmanlıca sözlüğünü yazdı.

1990-95 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştı.

Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitapları ve Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.