Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu

ATV ekranlarının yıllardır sevilerek izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan oyuncu Murat Yıldırım'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Yıldırım, Mısır'da çekilecek 'Mako' adlı filmin ekibine dahil oldu.

AFİŞİ PAYLAŞILDI

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcıyla bir araya geldi. Film için görüşen ekip, daha sonra ünlü oyuncuyla anlaşma imzaladı. Filmin başrolünü üstlenecek olan Yıldırım'ın yer aldığı afiş de sosyal medyada paylaşıldı.

GERÇEK BİR HİKAYEYİ ANLATIYOR

Yıldırım'ın başrolünü Mısırlı oyuncular Kosai Khauli, Sarah Elshamy, Khaled Anwar ve Nahed Elsebai ile paylaşacağı 'Mako' filmi, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Film, 1991'de Kızıldeniz'de batan 'Salem Express' adlı gemideki çok sayıda yaşanan can kaybını konu ediniyor. Film, Mısır'ın yanı sıra birçok Arap ülkesinde de izleyiciyle buluşacak.